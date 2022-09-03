В Киеве признались во вранье по поводу спецоперации на Украине

Советник офиса президента Украины Арестович заявил, что врал об успехах ВСУ в ходе спецоперации

04 сентября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

По словам Арестовича, в период с середины апреля по начало июля «военное счастье» ушло к российским войскам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело», — сообщил советник президента Украины в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Арестович также добавил, что в тот период «военное счастье ушло к противнику», и украинским военным «было очень-очень тяжело». В ходе спецоперации на Украине конфликты возникают в том числе и в информационном поле. Ранее власти Херсона разоблачили фейк Украины об удачных атаках ракетами HIMARS. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.

В период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело», — сообщил советник президента Украины в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Арестович также добавил, что в тот период «военное счастье ушло к противнику», и украинским военным «было очень-очень тяжело». В ходе спецоперации на Украине конфликты возникают в том числе и в информационном поле. Ранее власти Херсона разоблачили фейк Украины об удачных атаках ракетами HIMARS. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.