Власти Херсона разоблачили фейк Украины об удачных атаках HIMARS

08 августа 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Антоновский мост не пострадал от HIMARS Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинских телеграм-каналах распространяется фейк о том, что Антоновский мост поврежден при помощи ракет из HIMARS, что является неправдой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили официальные власти Херсонской области. «Официально власти Херсонской области сообщили, что мост пережил обстрел без серьезных разрушений», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Он уточняет, что зафиксировано одно попадание по дорожному полотну. Этим же попаданием уничтожен строительный вагончик, в котором хранила свои инструменты строительная бригада. Опорам и перекрытиям моста ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ не смогли повредить Антоновский мост ракетами из HIMARS. Его опоры и фонарные столбы также целы. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

В украинских телеграм-каналах распространяется фейк о том, что Антоновский мост поврежден при помощи ракет из HIMARS, что является неправдой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили официальные власти Херсонской области. «Официально власти Херсонской области сообщили, что мост пережил обстрел без серьезных разрушений», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Он уточняет, что зафиксировано одно попадание по дорожному полотну. Этим же попаданием уничтожен строительный вагончик, в котором хранила свои инструменты строительная бригада. Опорам и перекрытиям моста ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ не смогли повредить Антоновский мост ракетами из HIMARS. Его опоры и фонарные столбы также целы. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.