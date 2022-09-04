Кадыров заявил о новом масштабном наступлении в ДНР

Кадыров заявил о старте масштабного наступления на ВСУ в ДНР

04 сентября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении на ВСУ в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченский спецназ «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. <…> Благодаря разработанному нами плану, окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ „Ахмат“ вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага. Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — пояснил Кадыров. Также он, ссылаясь на слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, уже не рассчитывая на контрнаступление. Ранее глава Чечни рассказал, что Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации, так как жалеет противника. По его мнению, наоборот, необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украине. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Чеченский спецназ «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. <…> Благодаря разработанному нами плану, окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ „Ахмат“ вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага. Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — пояснил Кадыров. Также он, ссылаясь на слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, уже не рассчитывая на контрнаступление. Ранее глава Чечни рассказал, что Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации, так как жалеет противника. По его мнению, наоборот, необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украине. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.