Кадыров призвал перевести военных на усиленное несение службы

28 августа 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Глава Чечни: военных нужно перевести на усиленный вариант несения службы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием. И если мы проводим точечную операцию, то против нас идет открытая война. Она ведется многими странами из мирового сообщества», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, Россия придерживается изначальной задачи — сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. «Это замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — подчеркнул он. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.

Необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием. И если мы проводим точечную операцию, то против нас идет открытая война. Она ведется многими странами из мирового сообщества», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, Россия придерживается изначальной задачи — сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. «Это замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — подчеркнул он. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.