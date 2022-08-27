27 августа 2022

Кадыров призвал перевести военных на усиленное несение службы

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Глава Чечни: военных нужно перевести на усиленный вариант несения службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием. И если мы проводим точечную операцию, то против нас идет открытая война. Она ведется многими странами из мирового сообщества», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, Россия придерживается изначальной задачи — сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. «Это замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — подчеркнул он.

Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.

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Необходимо перевести всех военных на усиленный вариант несения службы. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием. И если мы проводим точечную операцию, то против нас идет открытая война. Она ведется многими странами из мирового сообщества», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, Россия придерживается изначальной задачи — сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. «Это замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — подчеркнул он. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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