Кадыров рассказал о том, как Россия жалеет Украину

Кадыров рассказал о том, как Россия жалеет Украину, сдерживая свой военный потенциал
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Западу не стоит дразнить РФ военными поставками на Украину, считает Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации в качестве жеста милосердия к противнику. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. URA.RU), то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле. Это, кстати, они тоже знают, но не оставляют пустые надежды», — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский глава отметил, что Западу не стоит «дразнить» Россию акциями военной поддержки Украины. «Наши оппоненты хоть и не видят, но чувствуют весь мощнейший потенциал сферы обороны России, ее военной силы», — добавил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.

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Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации в качестве жеста милосердия к противнику. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. URA.RU), то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле. Это, кстати, они тоже знают, но не оставляют пустые надежды», — написал Кадыров в Telegram. Чеченский глава отметил, что Западу не стоит «дразнить» Россию акциями военной поддержки Украины. «Наши оппоненты хоть и не видят, но чувствуют весь мощнейший потенциал сферы обороны России, ее военной силы», — добавил он. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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