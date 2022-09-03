Кадыров рассказал о том, как Россия жалеет Украину

Кадыров рассказал о том, как Россия жалеет Украину, сдерживая свой военный потенциал

03 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Западу не стоит дразнить РФ военными поставками на Украину, считает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации в качестве жеста милосердия к противнику. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. URA.RU), то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле. Это, кстати, они тоже знают, но не оставляют пустые надежды», — написал Кадыров в Telegram. Чеченский глава отметил, что Западу не стоит «дразнить» Россию акциями военной поддержки Украины. «Наши оппоненты хоть и не видят, но чувствуют весь мощнейший потенциал сферы обороны России, ее военной силы», — добавил он. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.

Россия намеренно не использует весь свой военный потенциал в ходе спецоперации в качестве жеста милосердия к противнику. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. URA.RU), то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле. Это, кстати, они тоже знают, но не оставляют пустые надежды», — написал Кадыров в Telegram. Чеченский глава отметил, что Западу не стоит «дразнить» Россию акциями военной поддержки Украины. «Наши оппоненты хоть и не видят, но чувствуют весь мощнейший потенциал сферы обороны России, ее военной силы», — добавил он. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.