«Печат»: Запад подготовил для Зеленского участь «козла отпущения»

«Печат»: Запад подготовил для Зеленского участь «козла отпущения»

05 сентября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Зеленскому уготована участь козла отпущения, пишет «Печат» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения», на которого, если что-то пойдет не так, Запад всегда сможет свалить всю вину. Точно так же без малейших сожалений когда-то «списали» бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который «верно служил и выполнял все задания». Такое мнение высказывается в статье сербского издания «Печат». «Просто для Запада он (Порошенко — Прим. ред.) оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли „украинского лидера“. Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», — говорится в материале. Автор статьи приводит в пример высказывание члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, который утверждал, что украинский лидер — «марионетка в руках Запада». «Зеленский должен хотя бы на мгновение задуматься о том, в какое состояние он поставил страну, если жители ее территорий не видят своего будущего в составе Украины», — констатируется в материале. Вашингтон полностью управляет действиями Зеленского, заявлял бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По мнению бывшего экс-офицера американской разведки Скотта Риттера, президент США Джо Байден в любой момент может повлиять на лидера Украины, пригрозив отказом помогать Киеву. Тот же конфликт между РФ и Украиной может быть прекращен в любой момент: «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ президент Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения», на которого, если что-то пойдет не так, Запад всегда сможет свалить всю вину. Точно так же без малейших сожалений когда-то «списали» бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который «верно служил и выполнял все задания». Такое мнение высказывается в статье сербского издания «Печат». «Просто для Запада он (Порошенко — Прим. ред.) оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли „украинского лидера“. Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», — говорится в материале. Автор статьи приводит в пример высказывание члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, который утверждал, что украинский лидер — «марионетка в руках Запада». «Зеленский должен хотя бы на мгновение задуматься о том, в какое состояние он поставил страну, если жители ее территорий не видят своего будущего в составе Украины», — констатируется в материале. Вашингтон полностью управляет действиями Зеленского, заявлял бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По мнению бывшего экс-офицера американской разведки Скотта Риттера, президент США Джо Байден в любой момент может повлиять на лидера Украины, пригрозив отказом помогать Киеву. Тот же конфликт между РФ и Украиной может быть прекращен в любой момент: «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ президент Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида киевского режима.