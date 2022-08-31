Американский полковник Макгрегор раскрыл, кто задает темп в украинском кризисе Фото: Официальный сайт президента Украины

США полностью управляет действиями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Россия правильно считает, что США стоят за всем. […] На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — поделился он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что если даже Зеленский решит завершить кризис путем дипломатии, США не позволят ему этого сделать.

Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер сообщил, что президент США Джо Байден в любой момент может повлиять на лидера Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву. По его словам, тот же конфликт между РФ и Украиной может быть прекращен в любой момент: «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому».