Экс-разведчик США раскрыл, кто на самом деле управляет Зеленским

08 августа 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Экс-разведчик США Риттер: Байден может одним звонком остановить Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден в любой момент может повлиять на лидера Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — сказал он, передает RT. По его словам, Зеленский боится, что США рано или поздно перестанут оказывать поддержку Украине. Поэтому такая угроза от Байдена Зеленскому может остановить опасные действия ВСУ, например, обстрела Запорожской АЭС. Кроме того, бывший разведчик отметил, что Запад сейчас не хочет каким-либо образом критиковать Украину. «Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина», — добавил Риттер. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден знает и понимает в каком стрессе находится Зеленский, он уважает президента Украины и готов дальше оказывать военную помощь Киеву. Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times, где заявлялось, что между американской администрацией и президентом Украины Владимиром Зеленским имеет место быть «глубокое недоверие».

Президент США Джо Байден в любой момент может повлиять на лидера Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — сказал он, передает RT. По его словам, Зеленский боится, что США рано или поздно перестанут оказывать поддержку Украине. Поэтому такая угроза от Байдена Зеленскому может остановить опасные действия ВСУ, например, обстрела Запорожской АЭС. Кроме того, бывший разведчик отметил, что Запад сейчас не хочет каким-либо образом критиковать Украину. «Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина», — добавил Риттер. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден знает и понимает в каком стрессе находится Зеленский, он уважает президента Украины и готов дальше оказывать военную помощь Киеву. Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times, где заявлялось, что между американской администрацией и президентом Украины Владимиром Зеленским имеет место быть «глубокое недоверие».