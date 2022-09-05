Экс-глава МИД Австрии, у которой на свадьбе гулял Путин, приехала в Россию

05 сентября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль приехала на Дальний Восток Фото: kremlin.ru Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль приехала в Россию. Она посетила Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Экс-глава МИД Австрии также рассказала журналистам, почему она переехала в Ливан. «Я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», — цитирует Кнайсль РИА «Новости». Она сообщила, что уехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше говорит по-арабски, чем по-русски. Также она отметила, что знает Ливан и у нее есть там друзья. Ранее Кнайсль рассказала, что уехала из страны из-за угроз. В 2021 году она вошла в совет директоров «Роснефти», но 20 мая ушла с должности. В 2018 году свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин и они вместе станцевали. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 7 сентября. Предполагается, что он сделает важные заявления по Украине.

Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль приехала в Россию. Она посетила Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Экс-глава МИД Австрии также рассказала журналистам, почему она переехала в Ливан. «Я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», — цитирует Кнайсль РИА «Новости». Она сообщила, что уехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше говорит по-арабски, чем по-русски. Также она отметила, что знает Ливан и у нее есть там друзья. Ранее Кнайсль рассказала, что уехала из страны из-за угроз. В 2021 году она вошла в совет директоров «Роснефти», но 20 мая ушла с должности. В 2018 году свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин и они вместе станцевали. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 7 сентября. Предполагается, что он сделает важные заявления по Украине.