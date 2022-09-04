Путин готовит важные заявления по Украине

Журналист Зарубин: Путин готовит важные заявления по Украине

04 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин готовит важные заявления по Украине в ходе ВЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления по Украине. Он их озвучит во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Об этом сообщает ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. «Стоит ждать новых заявлений по Украине. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября», — сказал Зарубин. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Деловая программа форума будет включать более 90 мероприятий. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что программа визита президента РФ, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Во Владивостоке 6 сентября Путин будет наблюдать за стратегическими учениями вооруженных сил «Восток-2022». Перед пленарным заседанием ВЭФ, которое пройдет 7 сентября, президент планирует пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума.

Президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления по Украине. Он их озвучит во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Об этом сообщает ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. «Стоит ждать новых заявлений по Украине. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября», — сказал Зарубин. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Деловая программа форума будет включать более 90 мероприятий. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что программа визита президента РФ, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Во Владивостоке 6 сентября Путин будет наблюдать за стратегическими учениями вооруженных сил «Восток-2022». Перед пленарным заседанием ВЭФ, которое пройдет 7 сентября, президент планирует пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума.