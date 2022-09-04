Путин готовит важные заявления по Украине

Журналист Зарубин: Путин готовит важные заявления по Украине
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин готовит важные заявления по Украине в ходе ВЭФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления по Украине. Он их озвучит во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Об этом сообщает ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Стоит ждать новых заявлений по Украине. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября», — сказал Зарубин. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Деловая программа форума будет включать более 90 мероприятий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что программа визита президента РФ, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Во Владивостоке 6 сентября Путин будет наблюдать за стратегическими учениями вооруженных сил «Восток-2022». Перед пленарным заседанием ВЭФ, которое пройдет 7 сентября, президент планирует пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума.

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Президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления по Украине. Он их озвучит во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Об этом сообщает ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. «Стоит ждать новых заявлений по Украине. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября», — сказал Зарубин. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Деловая программа форума будет включать более 90 мероприятий. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что программа визита президента РФ, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Во Владивостоке 6 сентября Путин будет наблюдать за стратегическими учениями вооруженных сил «Восток-2022». Перед пленарным заседанием ВЭФ, которое пройдет 7 сентября, президент планирует пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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