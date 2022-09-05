Пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работать сборщиками мухоморов

05 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

За килограмм сушеных мухоморов платят до 7 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают поработать сборщиками мухоморов. За это готовы платить до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Ищем людей, желающих заработать, занимаясь сбором и сушкой мухоморов. Нужно собирать грибы, аккуратно очищать их от сора (хвоя, песок, листья, трава, насекомые) и сушить их — технологию сушки подскажем. Мы поставляем мухомор в организации народной медицины, из него делают вытяжки, мази и настойки», — указано в объявлении. Уточняется, что принимаются только сушеные шляпки грибов. За один килограмм сырья готовы платить до 7 тысяч рублей, а в среднем сборщик получает около 100 тысяч рублей в месяц. Количество вакансий ограничено. Срок работ — до начала ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми курьерская служба примет на работу сотрудника по доставке потерянных вещей. За это готовы платить 85 тысяч рублей.

Жителям Пермского края предлагают поработать сборщиками мухоморов. За это готовы платить до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Ищем людей, желающих заработать, занимаясь сбором и сушкой мухоморов. Нужно собирать грибы, аккуратно очищать их от сора (хвоя, песок, листья, трава, насекомые) и сушить их — технологию сушки подскажем. Мы поставляем мухомор в организации народной медицины, из него делают вытяжки, мази и настойки», — указано в объявлении. Уточняется, что принимаются только сушеные шляпки грибов. За один килограмм сырья готовы платить до 7 тысяч рублей, а в среднем сборщик получает около 100 тысяч рублей в месяц. Количество вакансий ограничено. Срок работ — до начала ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми курьерская служба примет на работу сотрудника по доставке потерянных вещей. За это готовы платить 85 тысяч рублей.