Пермякам за доставку потерянных вещей готовы платить 85 тысяч

На работе новому сотруднику обещают подарить самокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми курьерская служба примет на работу с зарплатой в 85 тысяч рублей сотрудника по доставке забытых вещей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Курьер по доставке забытых вещей с ежедневной оплатой. Ничего противозаконного не предлагаем. В основном, это потерянные документы, забытые ключи, электроника и прочие бытовые вещи. Место работы подбирается рядом с вашим домом. Дарим самокат, бензин или денежный сертификат на выбор», — сообщается в объявлении.

Соискателям обещают заработную плату в 85 тысяч рублей и карьерный рост от курьера до регионального менеджера за 6 месяцев. Кроме того, гарантируется страховка на сумму до полмиллиона рублей. В первую очередь рассматриваются кандидаты с опытом работы в маркетплейсах «Яндекс маркет», «СберМаркет», а также «Почте России».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудника Московский ювелирный завод. Предприятие предлагает вакансию системного администратора с зарплатой в 100 тысяч рублей.