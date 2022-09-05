В Свердловской области кончаются в свободной продаже тесты на COVID

В аптеках Екатеринбурга не хватает экспресс-тестов на коронавирус

В аптеках уральского региона наблюдается нехватка экспресс-тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области наблюдается острая нехватка экспресс-тестов на коронавирус. Причина — логистические проблемы. Об этом URA.RU рассказал сотрудник крупной аптечной сети, пожелавший остаться анонимным.

«Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией побуждает свердловчан покупать тесты и проводить их самостоятельно. Уже сейчас в аптеках региона наблюдается нехватка экспресс-тестов. Их быстро раскупают, а новая партия еще не поступила в продажу. Причина — проблемы с логистикой. Импортные тесты не завозят, а у отечественных компаний не хватает мощностей, чтобы производить достаточное количество тестов», — говорит информатор.

Корреспондент URA.RU узнал, сколько сейчас стоят экспресс-тесты в столице Урала и где их можно купить. В «ЕАптеке» экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу NanoCare COVID-19 можно купить за 1275 рублей за штуку. В аптечной сети «Радуга» можно приобрести экспресс-тест за 700 рублей, а в аптечной сети «Живика» набор реагентов для проведения тест-системы для выявления коронавируса №1 стоит 509 рублей.

Пройти тестирование на коронавирус можно бесплатно. Экспресс-тестирование проводят в муниципальных больницах при наличии симптоматики: насморка, высокой температуры, першения в горле и кашля. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в России врачи заявили об острой нехватке тестов на коронавирус. Причина — дефицит расходных материалов. Речь идет о пробирках типа эппендорф, наконечников с фильтрами и без фильтров для пипеточных дозаторов.