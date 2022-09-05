Фестиваль «EFEST» не давал спать пермякам

Жители Перми пожаловались на фестиваль электронной музыки и визуального искусства «EFEST»

05 сентября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Пермяки жалуются, что от громкой музыки не спасали даже закрытые окна Фото: Илья Московец © URA.RU Пермяки жалуются, что громкие звуки музыки не дали отдохнуть в выходные жителям нескольких районов города. По мнению местных жителей, источник шума — фестиваль электронной музыки и визуального искусства «EFEST», который проходил со 2 по 4 сентября у ДК Солдатова и ТРК «СпешиLove». Свое мнение о фестивале, жители перми высказали в официальной группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». «У вас мероприятие, а почему у нас стеклопакеты второй день, и сегодня уже пятый час в квартире ходуном ходят и дом сотрясается. Когда этот дурдом закончится?» — возмущалась Наталья Казачкова. «Согласна, не поленюсь завтра заявление написать на организатора, на видео записали все. Шум 80 децибел дома у меня! Вместо 45 разрешенных ночью, и это я еще в километре от них, чем думают вообще, дом ходуном ходит», — согласилась с ней Лена. «У нас, кажется, есть закон, запрещающий шум в ночное время? Время 1:40 ночи, в центре города спать невозможно от бешеной музыки. Я против таких концертов. Всему есть время, или же могли бы уменьшить громкость», — считает Григорий Азатян. В пермском минкульте корреспонденту URA.RU пояснили, что организатор фестиваля, «Центр по реализации проектов в сфере культуры», получил все необходимые разрешения на проведение мероприятия, в том числе мощность звука соответствовала заявленной. По факту слышимость была выше ожидаемой, поэтому сейчас проводится работа с организаторами, так как при проведении фестивальных мероприятий очень важно не мешать отдыху остальных горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки жалуются, что громкие звуки музыки не дали отдохнуть в выходные жителям нескольких районов города. По мнению местных жителей, источник шума — фестиваль электронной музыки и визуального искусства «EFEST», который проходил со 2 по 4 сентября у ДК Солдатова и ТРК «СпешиLove». Свое мнение о фестивале, жители перми высказали в официальной группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». «У вас мероприятие, а почему у нас стеклопакеты второй день, и сегодня уже пятый час в квартире ходуном ходят и дом сотрясается. Когда этот дурдом закончится?» — возмущалась Наталья Казачкова. «Согласна, не поленюсь завтра заявление написать на организатора, на видео записали все. Шум 80 децибел дома у меня! Вместо 45 разрешенных ночью, и это я еще в километре от них, чем думают вообще, дом ходуном ходит», — согласилась с ней Лена. «У нас, кажется, есть закон, запрещающий шум в ночное время? Время 1:40 ночи, в центре города спать невозможно от бешеной музыки. Я против таких концертов. Всему есть время, или же могли бы уменьшить громкость», — считает Григорий Азатян. В пермском минкульте корреспонденту URA.RU пояснили, что организатор фестиваля, «Центр по реализации проектов в сфере культуры», получил все необходимые разрешения на проведение мероприятия, в том числе мощность звука соответствовала заявленной. По факту слышимость была выше ожидаемой, поэтому сейчас проводится работа с организаторами, так как при проведении фестивальных мероприятий очень важно не мешать отдыху остальных горожан.