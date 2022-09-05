Жители Челябинска винят экс-депутата в потере квартир

Челябинского экс-депутата Кирчанова винят в потере недвижимости 32 семей

Пришедшие за кредитом в офис ломбарда челябинцы лишились своей недвижимости Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Челябинске 32 семьи обвиняют экс-депутата Ленинского райсовета Игоря Кирчанова в потере своей недвижимости. Как сообщили URA.RU пострадавшие, их теперь выселяют из жилья.

«В феврале 2017 года я обратился в ООО „Ломбард Виктори“ на проспекте Победы за кредитом под залог квартиры. Деньги мне как физлицо предоставил директор ломбарда и на тот момент депутат Игорь Кирчанов. Через несколько месяцев долг из 300 тысяч стал миллионным. Жду решения суда о выселении», — рассказал URA.RU Владислав Хайбуллин.

Подобные истории рассказали и другие участники сделок, которые сейчас судятся с экс-депутатом. Люди отметили: пользуясь незнанием, взаймы им давали под 219% годовых с непомерными штрафами в случае просрочек. Елена Панова в феврале 2014 года заняла у Кирчанова 180 тысяч рублей под залог гаража стоимостью в 337,5 тысячи. В итоге недвижимости женщина лишилась, заплатив по кредиту и в процессе личного банкротства дополнительно более полутора миллионов рублей. 80-летние супруги Мальцевы из Коркино летом по решению суда остались без трехкомнатной квартиры, взяв на лекарства 300 тысяч. Пожилая чета съехала в неблагоустроенный летний дом.

В отношении Кирчанова было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. В октябре 2021 Советский суд Челябинска года вынес обвинительный приговор. В нем сказано, что жителям нанесен ущерб в 10,8 млн рублей, а незаконные доходы директора ломбарда составили 21,3 млн рублей. Экс-депутат с выводами Советского суда не согласился и вину не признал. В настоящее время вердикт отменили и отправили на новое рассмотрение.

На вопрос URA.RU Кирчанов сообщил, что в сентябре 2017 года одалживать средства он прекратил. Также он лишился депутатского мандата. Это произошло после того, как прокуратура в декабре 2018 года указала на нарушение: депутат скрывал в декларациях имущество и доходы от дачи денег в долг.