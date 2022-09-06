В Минэнерго раскрыли, когда «Газпром» возобновит поставки газа в Европу

Министерство энергетики РФ: "Северный поток" заработает после выполнения контракта по ремонту турбины

06 сентября 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся после выполнения контрактных работы по ремонту турбины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «[Прокачка возобновится,] как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — сказал он во время Восточного экономического форума (ВФЭ). Его слова приводит ТАСС. Ранее «Газпром» предупредил об угрозе взрыва одной из турбин «Северного потока». Уточнялось, что дальнейшее использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва. 2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за поломки на неопределенное время до устранения неисправностей с турбиной компанией Siemens. Ранее в «Газпроме» назвали утечку масла системным сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке», пишет RT. В свою очередь, цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока», сообщает «Национальная служба новостей».

Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «[Прокачка возобновится,] как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — сказал он во время Восточного экономического форума (ВФЭ). Его слова приводит ТАСС. Ранее «Газпром» предупредил об угрозе взрыва одной из турбин «Северного потока». Уточнялось, что дальнейшее использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва. 2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за поломки на неопределенное время до устранения неисправностей с турбиной компанией Siemens. Ранее в «Газпроме» назвали утечку масла системным сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке», пишет RT. В свою очередь, цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока», сообщает «Национальная служба новостей».