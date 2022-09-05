«Газпром» предупредил об угрозе взрыва одной из турбин «Северного потока» 05 сентября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 + Дальнейшая эксплуатация «Северного потока» создает риск взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дальнейшее использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва. Об этом предупредили в «Газпроме». «2 сентября 2022 года Ростехнадзор РФ выдал „Газпрому“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС „Портовая“ по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава», — передал «Газпром» в telegram-канале. В компании уточнили, что вероятность эксплуатации этого газоперекачивающего агрегата без устранения дефектов приводит к возникновению риска пожара или взрыва, то есть к масштабам промышленной безопасности всей станции. В компании добавили, что в настоящее время эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями противоречит требованиям российского законодательства. 2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока», так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не в состоянии возобновить работу, передает NEWS.ru . Дальнейшее использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва. Об этом предупредили в «Газпроме». «2 сентября 2022 года Ростехнадзор РФ выдал „Газпрому“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС „Портовая“ по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава», — передал «Газпром» в telegram-канале. В компании уточнили, что вероятность эксплуатации этого газоперекачивающего агрегата без устранения дефектов приводит к возникновению риска пожара или взрыва, то есть к масштабам промышленной безопасности всей станции. В компании добавили, что в настоящее время эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями противоречит требованиям российского законодательства. 2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока», так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не в состоянии возобновить работу, передает NEWS.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям