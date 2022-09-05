Курганец пошел работать в фитнес-центр, чтобы заплатить алименты

Курганцу пришлось идти в фитнес-клуб, чтобы заплатить алименты на ребенка Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганец два года избегал официального трудоустройства, чтобы не платить алименты за ребенка. Информация об этом размещена на сайте судебных приставов региона.

«Житель Кургана 2 года не трудоустраивался официально, чтобы не платить алименты», — говорится на официальном сайте УФССП Курганской области. Привлечь должника к ответственности удалось судебным приставам. Судом было назначено наказание в виде пятидесяти часов обязательных работ. Однако привлечение к административке не возымело действий. Мужчина не стал трудоустраиваться официально.

После возбуждения уголовного дела курганцу все же пришлось пойти на подписание трудового договора с одним из фитнес-центров Курганской области. А заработанные деньги курганца, по решению суда, будут переданы матери ребенка.