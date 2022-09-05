05 сентября 2022

Курганец пошел работать в фитнес-центр, чтобы заплатить алименты

© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
Курганцу пришлось идти в фитнес-клуб, чтобы заплатить алименты на ребенка Фото:

Курганец два года избегал официального трудоустройства, чтобы не платить алименты за ребенка. Информация об этом размещена на сайте судебных приставов региона.

«Житель Кургана 2 года не трудоустраивался официально, чтобы не платить алименты», — говорится на официальном сайте УФССП Курганской области. Привлечь должника к ответственности удалось судебным приставам. Судом было назначено наказание в виде пятидесяти часов обязательных работ. Однако привлечение к административке не возымело действий. Мужчина не стал трудоустраиваться официально.

После возбуждения уголовного дела курганцу все же пришлось пойти на подписание трудового договора с одним из фитнес-центров Курганской области. А заработанные деньги курганца, по решению суда, будут переданы матери ребенка.

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Курганец два года избегал официального трудоустройства, чтобы не платить алименты за ребенка. Информация об этом размещена на сайте судебных приставов региона. «Житель Кургана 2 года не трудоустраивался официально, чтобы не платить алименты», — говорится на официальном сайте УФССП Курганской области. Привлечь должника к ответственности удалось судебным приставам. Судом было назначено наказание в виде пятидесяти часов обязательных работ. Однако привлечение к административке не возымело действий. Мужчина не стал трудоустраиваться официально. После возбуждения уголовного дела курганцу все же пришлось пойти на подписание трудового договора с одним из фитнес-центров Курганской области. А заработанные деньги курганца, по решению суда, будут переданы матери ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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