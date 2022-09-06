Депутат Нилов выступил за бессрочную ипотеку с почти нулевой ставкой

Депутат Госдумы Нилов: ипотека в России должна быть бессрочной и с почти нулевой ставкой

06 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Россияне не обладают достаточно высокими доходами для покупки жилья, сказал Ярослав Нилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для расширения возможностей россиян на приобретение собственного жилья нужно сделать ипотеку доступнее. Можно рассмотреть снижение процентной ставки практически до нуля и сделать кредит бессрочным. Об этом заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Нужно стремиться решать жилищный вопрос через субсидирование процентной ставки, снижая ее вплоть до нуля для отдельных категорий семей. Это напрямую влияет в том числе на демографическую ситуацию в стране. К сожалению, здесь цифры по-прежнему удручающие: за прошлый год естественная убыль населения составила примерно миллион человек», — сказал Ярослав Нилов. Также он обратил внимание на программу «народная ипотека». «Ее автор — депутат нашей фракции Владимир Кошелев. Она предусматривает бессрочность, льготную ставку на уровне не выше 5%, а также гарантию регионов обеспечить условия для бесперебойной работы строителей», — отметил депутат. Он напомнил и о предложении бывшего главы партии Владимира Жириновского о массовом развитии малоэтажного строительства. «Когда берется кредит по минимальной ставке под гарантию самого объекта строительства. Это могло бы положительно повлиять на решение как жилищного, так и демографического вопроса», — подчеркнул собеседник агентства. Нилов также назвал основные причины, по которым не все россияне могут позволить себе собственное жилье. «Во-первых, уровень безработицы по-прежнему объективно высок, чему способствуют, к примеру, и деформация рынка труда, и внешние обстоятельства. Во-вторых, откровенно маленькие зарплаты, не позволяющие выплачивать даже льготную ипотеку. В-третьих, сдерживающим фактором остается неуверенность людей в сохранении работы в ближайшей перспективе», — объяснил глава комитета. По его словам, необходимо повышать МРОТ, обеспечивать дополнительные гарантии сохранения регулярного заработка. «То есть стремиться к непрерывной занятости с достойным доходом. Это и есть гарантия оплаты ипотечных взносов», — заключил депутат. Ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что как минимум 40% семей в РФ не могут взять даже льготную ипотеку. Она отметила, что это может быть поводом для россиян не заводить детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для расширения возможностей россиян на приобретение собственного жилья нужно сделать ипотеку доступнее. Можно рассмотреть снижение процентной ставки практически до нуля и сделать кредит бессрочным. Об этом заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Нужно стремиться решать жилищный вопрос через субсидирование процентной ставки, снижая ее вплоть до нуля для отдельных категорий семей. Это напрямую влияет в том числе на демографическую ситуацию в стране. К сожалению, здесь цифры по-прежнему удручающие: за прошлый год естественная убыль населения составила примерно миллион человек», — сказал Ярослав Нилов. Также он обратил внимание на программу «народная ипотека». «Ее автор — депутат нашей фракции Владимир Кошелев. Она предусматривает бессрочность, льготную ставку на уровне не выше 5%, а также гарантию регионов обеспечить условия для бесперебойной работы строителей», — отметил депутат. Он напомнил и о предложении бывшего главы партии Владимира Жириновского о массовом развитии малоэтажного строительства. «Когда берется кредит по минимальной ставке под гарантию самого объекта строительства. Это могло бы положительно повлиять на решение как жилищного, так и демографического вопроса», — подчеркнул собеседник агентства. Нилов также назвал основные причины, по которым не все россияне могут позволить себе собственное жилье. «Во-первых, уровень безработицы по-прежнему объективно высок, чему способствуют, к примеру, и деформация рынка труда, и внешние обстоятельства. Во-вторых, откровенно маленькие зарплаты, не позволяющие выплачивать даже льготную ипотеку. В-третьих, сдерживающим фактором остается неуверенность людей в сохранении работы в ближайшей перспективе», — объяснил глава комитета. По его словам, необходимо повышать МРОТ, обеспечивать дополнительные гарантии сохранения регулярного заработка. «То есть стремиться к непрерывной занятости с достойным доходом. Это и есть гарантия оплаты ипотечных взносов», — заключил депутат. Ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что как минимум 40% семей в РФ не могут взять даже льготную ипотеку. Она отметила, что это может быть поводом для россиян не заводить детей.