В Кургане и Шадринске выберут новых кандидатов на места скандально ушедших депутатов

На места скандально ушедших экс-депутатов пройдут довыборы в Шадринске и Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городские думы Кургана и Шадринска начались досрочные голосования на дополнительные выборы депутатов по двум округам в каждом городе. Об этом говорится на сайте избирательной комиссии Курганской области. Ранее в этих округах экс-депутатов досрочно лишили мандатов со скандалом.

«С 7 сентября в участковых избирательных комиссиях начинается процедура досрочного голосования, которая продлится до 14:00 часов 10 сентября. В единый день голосования и на досрочных голосованиях пройдут дополнительные выборы депутатов в городские думы Кургана (№1 и №6 округа), Шадринска (№11 и №18 округа) и Катайска (№4, №5 и №11 округа)», — пишут в избиркоме. В том числе до 14:00 часов 11 сентября граждане могут подать письменное заявление (устное обращение) для проведения голосования из дома, если на то есть уважительная причина.

Ранее URA.RU писало, что по одномандатному округу №1 в гордуме Кургана депутатом являлся Сергей Руденко. В конце октября 2021 года он добровольно написал заявление о досрочном сложении полномочий, тогда ему предложили новую должность в Москве. Также он подчеркивал, что отъезд из Кургана не был связан с уголовным делом по факту драки Руденко с директором строительной компании из Екатеринбурга.

По одномандатному округу №6 в Кургане депутатом был Сергей Бардин. В октябре 2021 года гордума лишила его мандата по представлению прокурора. В справке о доходах Бардин не указал некоторые сведения о доходах и имуществе супруги и несовершеннолетних детей.

В гордуме Шадринска свободны места по двум одномандатным округам. Экс-депутата по округу №18 Валерия Мурзина лишили мандата из-за ошибок в декларации о доходах и имуществе за 2020 год, он не отметил, что живет вместе с семьей в родительском доме. Также Мурзин пытался через суд оспорить решение гордумы. Бывший депутат по округу №11 Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.