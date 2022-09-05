Главный по экономическим зонам России приедет в Курган на грандиозную выставку техники

Главный по экономическим зонам России Андрей Шпиленко посетит в Кургане выставку «КурганСпецПром-2022»

06 сентября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

На выставке «КурганСпецПром-2022» примут участие более 50 предприятий УрФО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган с рабочим визитом приедет директор Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Он посетит межрегиональную промышленную выставку «КурганСпецПром-2022», которая пройдет 7 сентября на Троицкой площади. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ассоциации. «Андрей Шпиленко приедет в Курган, чтобы посетить промышленную выставку „КурганСпецПром-2022“. Также им запланировано посещение индустриальных парков и промышленных предприятий Курганской области. В ходе визита пройдет подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Вадимом Шумковым и встреча с директором областного департамента экономического развития Владимиром Ковалевым», — сообщили пресс-службе. Кроме того, Шпиленко выступит спикером на форуме «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы». Межрегиональная промышленная выставка-форум пройдет в Кургане с 7 по 8 сентября. В ней примут участие более 50 предприятий УрФО, продемонстрировав продукцию в области машиностроения, металлообработки, энергетики, фармацевтики, а также легкой и обрабатывающей промышленности. Всего будет представлено около 70 единиц спецтехники и оборудования. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области.

В Курган с рабочим визитом приедет директор Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Он посетит межрегиональную промышленную выставку «КурганСпецПром-2022», которая пройдет 7 сентября на Троицкой площади. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ассоциации. «Андрей Шпиленко приедет в Курган, чтобы посетить промышленную выставку „КурганСпецПром-2022“. Также им запланировано посещение индустриальных парков и промышленных предприятий Курганской области. В ходе визита пройдет подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Вадимом Шумковым и встреча с директором областного департамента экономического развития Владимиром Ковалевым», — сообщили пресс-службе. Кроме того, Шпиленко выступит спикером на форуме «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы». Межрегиональная промышленная выставка-форум пройдет в Кургане с 7 по 8 сентября. В ней примут участие более 50 предприятий УрФО, продемонстрировав продукцию в области машиностроения, металлообработки, энергетики, фармацевтики, а также легкой и обрабатывающей промышленности. Всего будет представлено около 70 единиц спецтехники и оборудования. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области.