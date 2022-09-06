Свердловские и курганские силовики устроили погоню за водителем, ранившим полицейского

06 сентября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Мужчина скрылся от экипажей полиции из двух регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские Свердловской и Курганской областей устроили погоню за мужчиной на Toyota, который нанес травму сотруднику ГИБДД, уезжая от силовиков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «При помощи бокового стекла двери [мужчина] зажал правую руку представителю МВД и начал движение, протащив его за собой несколько десятков метров, в результате чего инспектору были причинены телесные повреждения», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент произошел, когда полицейский хотел проверить документы водителя. Силовики отправились в погоню за уезжающим мужчиной, который успел пересечь границу с Курганской областью. Полиция решила не открывать огонь по машине, потому что в ней сидел подросток и женщина, а во время стрельбы могли пострадать другие машины. Свердловчанин уезжал на скорости около 200 километров в час. Для его поимки полиции пришлось просить помощи у коллег из Курганской области, однако догнать Toyota силовикам не удалось — мужчина сам пришел в отдел полиции, когда его автомобиль объявили в розыск. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что на гонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии. Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейские Свердловской и Курганской областей устроили погоню за мужчиной на Toyota, который нанес травму сотруднику ГИБДД, уезжая от силовиков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «При помощи бокового стекла двери [мужчина] зажал правую руку представителю МВД и начал движение, протащив его за собой несколько десятков метров, в результате чего инспектору были причинены телесные повреждения», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что инцидент произошел, когда полицейский хотел проверить документы водителя. Силовики отправились в погоню за уезжающим мужчиной, который успел пересечь границу с Курганской областью. Полиция решила не открывать огонь по машине, потому что в ней сидел подросток и женщина, а во время стрельбы могли пострадать другие машины. Свердловчанин уезжал на скорости около 200 километров в час. Для его поимки полиции пришлось просить помощи у коллег из Курганской области, однако догнать Toyota силовикам не удалось — мужчина сам пришел в отдел полиции, когда его автомобиль объявили в розыск. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что на гонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.