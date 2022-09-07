Politico: Германия сопротивляется новому способу ЕС повлиять на Россию

Politico: Германия отказывается от установления потолка цены на газ из России

Германия является противником плана ЕС Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Усилия ЕС по установлению цен на импорт российского газа наталкиваются на препятствия Германии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.

«Мы скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ. Не смотря на это, мы готовы к переговорам в европейских рамках», — заявил представитель министерства экономики Германии, передает издание.

План, который продвигается президентом Европейской комиссии, состоит в том, чтобы ограничить деньги, которые Россия получает от продажи своих ресурсов. Однако Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки. Эту тревогу разделяет ряд должностных лиц в Брюсселе.

Ранее стало известно, что не все лидеры стран ЕС поддержали инициативу о введение потолка цен на российскую нефть в размере 50 евро за мегаватт-час. Политики не уверенны в таком рискованном шаге.