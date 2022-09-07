Politico: Германия сопротивляется новому способу ЕС повлиять на Россию

Politico: Германия отказывается от установления потолка цены на газ из России
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Берлин, флаг германии, рейхстаг
Германия является противником плана ЕС Фото:
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Усилия ЕС по установлению цен на импорт российского газа наталкиваются на препятствия Германии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.

«Мы скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ. Не смотря на это, мы готовы к переговорам в европейских рамках», — заявил представитель министерства экономики Германии, передает издание.

План, который продвигается президентом Европейской комиссии, состоит в том, чтобы ограничить деньги, которые Россия получает от продажи своих ресурсов. Однако Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки. Эту тревогу разделяет ряд должностных лиц в Брюсселе.

Ранее стало известно, что не все лидеры стран ЕС поддержали инициативу о введение потолка цен на российскую нефть в размере 50 евро за мегаватт-час. Политики не уверенны в таком рискованном шаге.

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Усилия ЕС по установлению цен на импорт российского газа наталкиваются на препятствия Германии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ. «Мы скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ. Не смотря на это, мы готовы к переговорам в европейских рамках», — заявил представитель министерства экономики Германии, передает издание. План, который продвигается президентом Европейской комиссии, состоит в том, чтобы ограничить деньги, которые Россия получает от продажи своих ресурсов. Однако Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки. Эту тревогу разделяет ряд должностных лиц в Брюсселе. Ранее стало известно, что не все лидеры стран ЕС поддержали инициативу о введение потолка цен на российскую нефть в размере 50 евро за мегаватт-час. Политики не уверенны в таком рискованном шаге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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