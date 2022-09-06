В Тюмени обломок многоквартирного дома рухнул на пешеходную зону

Из здания выпал кусок стены (архивное фото) Фото: Екатерина Гарни, «ВКонтакте»

Из дома №21 по улице Ершова в Тюмени выпал фрагмент стены и обрушился на пешеходную зону. Об этом в социальных сетях сообщила одна из жительниц. В мэрии города отмечают, что оснований для признания дома аварийным нет, а участок фасада вскоре отремонтируют.

«У дома №21 по улице Ершова выпал фрагмент несущей стены. Прямо на отмостку, по которой ходят люди, так как тротуар не выполнен. Это не первый случай разрушения. Жителям ждать тяжелых последствий?» — написала в группе «ЧС Тюмень» Екатерина Гарни. К посту тюменка приложила фото с места происшествия. На них видно, что над одним из окон дома выпал кусок стены, обломки лежат на импровизированной пешеходной зоне, расположенной вдоль здания.

По словам автора записи, дом, не признанный аварийным, обслуживает УК «Жилищный стандарт». Состояние ветхого строения, построенного более 60 лет назад, жилищники контролируют маяками, то есть специальными приборами, по которым отслеживают появление и расширение трещин.

Пообщаться с директором управляющей компании URA.RU не удалось. Телефон, указанный на сайте, принадлежит другому человеку, не имеющему отношения к организации. В приемной на звонки не ответили. А номер, указанный в федеральной информационной системе «Реформа ЖКХ», и вовсе не обслуживается.

Ситуацию прокомментировали в администрации Тюмени. Там отметили, что дом был обследован в конце 2021 года, и оснований для признания его аварийным не нашли. «Аварийная и (или) ограниченно-работоспособная категории технического состояния не установлены. Рекомендовано провести работы по ремонту межпанельных швов, которые выполнены, как и локальный ремонт и покраска полов и штукатурного слоя стен в местах общего пользования. Работы по восстановлению участка фасада запланированы УК на сентябрь», — рассказали в мэрии.

Обломки упали на место, где ходят люди Фото: Екатерина Гарни

Кусок стены отвалился над одним из окон Фото: Екатерина Гарни

Фото: Екатерина Гарни