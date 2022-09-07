В Минобороны Польши заявили о риске войны с РФ в ближайшие 10 лет

В Польше заявили о риске войны с РФ
В ближайшие 10 лет есть большой риск войны с Россией, все будет зависеть от исхода спецоперации на Украины. С таким заявлением выступил замминистра обороны Польши Марцин Оцепа.
«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос о том, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы», — приводит издание PAP заявление Оцепа.
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