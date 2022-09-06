Губернатор Шумков внес законопроект об отмене детских пособий

В Курганской области изменят закон о «О пособии на ребенка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес в областную думу законопроект, который частично отменяет региональные выплаты на детей. Документ опубликован на сайте курганской облдумы. В региональном правительстве в ответ на запрос URA.RU уточнили, что это направлено на исключение дублирующих выплат.

«Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установленном законодательством Курганской области порядке денежные средства на содержание детей <…>, родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), которым по законодательству назначена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет», — говорится в тексте законопроекта. Указано, что изменения вносят во второй пункт первой статьи закона «О пособии на ребенка».

В департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на данные Главного управления соцзащиты в ответ на редакционный запрос URA.RU подчеркнули, что документ призван исключить дублирующие выплаты. «Законопроект разработан во исполнение постановления правительства РФ от 9 апреля 2022 года. <…> Если закон будет принят, то он позволит обеспечить гарантированную возможность получения федеральной выплаты, которая сейчас составляет от 6,5 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб., исключив дублирование меры поддержки в качестве регионального пособия», — пояснили в правительстве.

Подобные законы приняты в трех регионах — Хабаровском крае, Крыму и Липецкой области. Сейчас размер детского пособия в области составляет 314 рублей. Одиноким матерям выплачивают 630 рублей. Дети разыскиваемых родителей и военнослужащих по призыву получают 472 рубля.

Источники, близкие к региональным властям отмечают, что правительство будет стремиться урезать расходы областного бюджета. На сайте Агентства экономических и политических коммуникаций (АПЭК) указано, что осенью возможна волна дискуссий по поводу параметров региональных бюджетов на следующий год и плановый период. Эксперты прогнозируют, что возможно сокращение расходов субъектов. Из-за этого главы регионов будут проявлять активность, чтобы получить дополнительное федеральное финансирование.