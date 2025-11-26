Ищут таланты: в Кургане запустили кастинг для юных музыкантов
Курганских музыкантов ждут на кастинге в мульти-центре
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Мультицентр «Скрепка» в Кургане объявил о начале кастинга в новую музыкальную кавер-группу. Об этом сообщила Анастасия Грибанова, куратор музыкального направления центра, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Проект направлен на поиск и развитие молодых талантливых вокалистов и музыкантов, готовых выступать на городских площадках.
«Я начинаю новый музыкальный проект — создаю музыкальную кавер-группу из молодых, ярких и талантливых ребят, с которыми я буду расти, продвигаться и выходить на крутые площадки нашего города», — написала организатор кастинга.
Она подчеркнула, что ищет исполнителей, которые любят музыку и сцену, уверенно чувствуют себя в разных жанрах. Среди условий — готовность развиваться, учиться и работать в команде, а также желание выступать на концертах, мероприятиях и фестивалях.
По информации мультицентра, Анастасия Грибанова имеет опыт запуска успешных музыкальных проектов, таких как кавер-группа «FORTUITY» и фолк-группа «Фермстайл». Участники этих проектов записывались на музыкальных студиях, участвовали в фотосессиях, давали интервью городским радиостанциям, устраивали сольные концерты и выступали на крупных площадках города. Кандидатам предлагается связаться с Анастасией Грибановой через личные сообщения, независимо от того, есть ли у них уже сформированная группа или они хотят попробовать свои силы в индивидуальном порядке.
Ранее URA.RU писало, как известный блогер Макс Лунчак, родом из Юргамышского округа Курганской области, переехал в Москву. Парень стал популярным благодаря своих видеороликам о разнице поколений.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!