Ищут таланты: в Кургане запустили кастинг для юных музыкантов

Мультицентр «Скрепка» в Кургане объявил о начале кастинга в новую музыкальную кавер-группу. Об этом сообщила Анастасия Грибанова, куратор музыкального направления центра, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Проект направлен на поиск и развитие молодых талантливых вокалистов и музыкантов, готовых выступать на городских площадках.

«Я начинаю новый музыкальный проект — создаю музыкальную кавер-группу из молодых, ярких и талантливых ребят, с которыми я буду расти, продвигаться и выходить на крутые площадки нашего города», — написала организатор кастинга.

Она подчеркнула, что ищет исполнителей, которые любят музыку и сцену, уверенно чувствуют себя в разных жанрах. Среди условий — готовность развиваться, учиться и работать в команде, а также желание выступать на концертах, мероприятиях и фестивалях.

По информации мультицентра, Анастасия Грибанова имеет опыт запуска успешных музыкальных проектов, таких как кавер-группа «FORTUITY» и фолк-группа «Фермстайл». Участники этих проектов записывались на музыкальных студиях, участвовали в фотосессиях, давали интервью городским радиостанциям, устраивали сольные концерты и выступали на крупных площадках города. Кандидатам предлагается связаться с Анастасией Грибановой через личные сообщения, независимо от того, есть ли у них уже сформированная группа или они хотят попробовать свои силы в индивидуальном порядке.