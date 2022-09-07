Соловьев грубо ответил журналисту URA.RU на вопрос о своих синяках

Соловьев отказался говорить синяках, с которыми его заметили в эфире

07 сентября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев заявил, что в его эфирах все в порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев отказался отвечать URA.RU на вопрос, откуда у него ссадины на лице. Так он отреагировал на публикации СМИ и telegram-каналов, которые заметили у него на лице ссадины и синяки во время эфира шоу «Соловьев Live». «Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше „А“ — собачье дело, „Б“ — скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке», — заявил Соловьев в разговоре с URA.RU. Телеведущий появился с ссадинами на лице во время утреннего эфира своей программы «Соловьев Live» 7 сентября. К следующему эфиру в 10 утра ссадины почти перестали быть заметны.

Телеведущий Владимир Соловьев отказался отвечать URA.RU на вопрос, откуда у него ссадины на лице. Так он отреагировал на публикации СМИ и telegram-каналов, которые заметили у него на лице ссадины и синяки во время эфира шоу «Соловьев Live». «Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше „А“ — собачье дело, „Б“ — скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке», — заявил Соловьев в разговоре с URA.RU. Телеведущий появился с ссадинами на лице во время утреннего эфира своей программы «Соловьев Live» 7 сентября. К следующему эфиру в 10 утра ссадины почти перестали быть заметны.