Соловьев грубо ответил журналисту URA.RU на вопрос о своих синяках

Владимир Соловьев заявил, что в его эфирах все в порядке
Телеведущий Владимир Соловьев отказался отвечать URA.RU на вопрос, откуда у него ссадины на лице. Так он отреагировал на публикации СМИ и telegram-каналов, которые заметили у него на лице ссадины и синяки во время эфира шоу «Соловьев Live».
«Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Не ваше „А“ — собачье дело, „Б“ — скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры, там все в порядке», — заявил Соловьев в разговоре с URA.RU.
Телеведущий появился с ссадинами на лице во время утреннего эфира своей программы «Соловьев Live» 7 сентября. К следующему эфиру в 10 утра ссадины почти перестали быть заметны.
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