Десятки домов в Кургане останутся без электричества 8 сентября

Жителей Кургана предупреждают о плановом отключении электричества 8 сентября

07 сентября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

В Кургане на 8-е сентября запланировано проведение работ на электросетевом комплексе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Курганские энергетики предупредили жителей города о проведении плановых работы на электросетевом комплексе. Из-за этого подача электроэнергии будет временно приостановлена на девяти улицах. «По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 8 сентября, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — написано в telegram-канале «Город Курган». С 8:30 до 17:30 в связи с проведением комплексных капитальных работ подача ресурса будет приостановлена по адресам: — ул. Куйбышева, № 137а, 139, 143; С 13:00 до 16:00 для устранения замечаний подачу электроэнергии приостановят по адресам: — ул. С. Юлаева, № 6, 12-36; — ул. Огарева, № 19-43, 26-44, 32а; — ул. Хмельницкого, № 14а, 20-36, 13-35; — ул. Димитрова, № 16-36, 15-35; — ул. Чернышевского, №№ 24, 26; — пер. Попова, № 20; С 14:00 до 17:00 для выполнения технических работ подачу электроэнергии на один час приостановят по адресам: — ул. Мостовая, № 1-7, 11-15, 13а, 2-18, 6а; — ул. Крупской, № 75-95, 101-119, 93а, 101а, 103а, 109а, 84-90, 96-98, 108-110, 108/1.

Курганские энергетики предупредили жителей города о проведении плановых работы на электросетевом комплексе. Из-за этого подача электроэнергии будет временно приостановлена на девяти улицах. «По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 8 сентября, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — написано в telegram-канале «Город Курган». С 8:30 до 17:30 в связи с проведением комплексных капитальных работ подача ресурса будет приостановлена по адресам: — ул. Куйбышева, № 137а, 139, 143; С 13:00 до 16:00 для устранения замечаний подачу электроэнергии приостановят по адресам: — ул. С. Юлаева, № 6, 12-36; — ул. Огарева, № 19-43, 26-44, 32а; — ул. Хмельницкого, № 14а, 20-36, 13-35; — ул. Димитрова, № 16-36, 15-35; — ул. Чернышевского, №№ 24, 26; — пер. Попова, № 20; С 14:00 до 17:00 для выполнения технических работ подачу электроэнергии на один час приостановят по адресам: — ул. Мостовая, № 1-7, 11-15, 13а, 2-18, 6а; — ул. Крупской, № 75-95, 101-119, 93а, 101а, 103а, 109а, 84-90, 96-98, 108-110, 108/1.