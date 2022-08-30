30 августа 2022

В кургане тысячи горожан останутся без света 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Электричество отключат из-за плановых работ Фото:

В Кургане из-за плановых ремонтных работ 1 сентября электричества не будет в десятках домов на 14 улицах. Об этом рассказали городские энергетики.

«По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 1 сентября, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — написано в telegram-канале «Город Курган».

С 8.30 до 16.30 для проведения комплексных капитальных работ подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:

— ул. Стальского, № 1-29, 2-28, 17а;

— ул. Бажова, № 12а;

С 9.00 до 16.00 для допуска бригады подачу ресурса приостановят по адресам:

— ул. Циолковского, № 46, 48;

— ул. Перова, № 27-57;

— ул. Чернышевского, № 72-90, 41-55;

— пер. Катайский, № 1-31, 2-22;

— пер. Введенский, № 1-21, 2-12;

С 9.00 до 12.00 в связи с работами по техническому присоединению подачу ресурса временно ограничат по адресу:

— ул. Кирова, № 84;

С 14.00 до 16.30 для проведения работ по техническому присоединению подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:

— ул. Томина, № 67;

— ул. К. Мяготина, № 102, 104;

С 9.00 до 13.00 на один час для установки оборудования подачу ресурса приостановят по адресам:

— ул. Плеханова, № 3-17, 4-18.

— ул. Фурманова, № 4-6, 10-16, 16а, киоск;

— ул. Молодежи, № 106-124;

— ул. Комиссаров, № 89-99, 99а, 116.

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В Кургане из-за плановых ремонтных работ 1 сентября электричества не будет в десятках домов на 14 улицах. Об этом рассказали городские энергетики. «По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 1 сентября, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — написано в telegram-канале «Город Курган». С 8.30 до 16.30 для проведения комплексных капитальных работ подача электроэнергии будет приостановлена по адресам: — ул. Стальского, № 1-29, 2-28, 17а; — ул. Бажова, № 12а; С 9.00 до 16.00 для допуска бригады подачу ресурса приостановят по адресам: — ул. Циолковского, № 46, 48; — ул. Перова, № 27-57; — ул. Чернышевского, № 72-90, 41-55; — пер. Катайский, № 1-31, 2-22; — пер. Введенский, № 1-21, 2-12; С 9.00 до 12.00 в связи с работами по техническому присоединению подачу ресурса временно ограничат по адресу: — ул. Кирова, № 84; С 14.00 до 16.30 для проведения работ по техническому присоединению подача электроэнергии будет приостановлена по адресам: — ул. Томина, № 67; — ул. К. Мяготина, № 102, 104; С 9.00 до 13.00 на один час для установки оборудования подачу ресурса приостановят по адресам: — ул. Плеханова, № 3-17, 4-18. — ул. Фурманова, № 4-6, 10-16, 16а, киоск; — ул. Молодежи, № 106-124; — ул. Комиссаров, № 89-99, 99а, 116.
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