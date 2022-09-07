Минфин предложил приватизировать пенсии россиян

Министерство финансов РФ предложило «приватизировать» пенсионные накопления россиян, предоставив гражданам право инвестировать их по своему выборы. Инициатива была представлена на совещании министром финансов РФ Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают источники.
«Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору. Хотя и при условии соблюдения определенных критериев», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на информацию источников, участвовавших в совещании.
Предусматривается, что в собственность граждан будут переданы накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженные в 2014 году. Эту информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. На данный момент у россиян есть возможность только переводить сбережения из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, так как фактически средства находятся в госсобственности, пояснил он.
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