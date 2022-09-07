Минфин предложил приватизировать пенсии россиян

«Ведомости»: Минфин предложил приватизировать пенсионные накопления россиян

08 сентября 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Минфин предложил дать россиянам возможность распоряжаться своими накоплениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство финансов РФ предложило «приватизировать» пенсионные накопления россиян, предоставив гражданам право инвестировать их по своему выборы. Инициатива была представлена на совещании министром финансов РФ Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают источники. «Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору. Хотя и при условии соблюдения определенных критериев», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на информацию источников, участвовавших в совещании. Предусматривается, что в собственность граждан будут переданы накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженные в 2014 году. Эту информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. На данный момент у россиян есть возможность только переводить сбережения из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, так как фактически средства находятся в госсобственности, пояснил он.

Министерство финансов РФ предложило «приватизировать» пенсионные накопления россиян, предоставив гражданам право инвестировать их по своему выборы. Инициатива была представлена на совещании министром финансов РФ Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают источники. «Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору. Хотя и при условии соблюдения определенных критериев», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на информацию источников, участвовавших в совещании. Предусматривается, что в собственность граждан будут переданы накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженные в 2014 году. Эту информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. На данный момент у россиян есть возможность только переводить сбережения из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, так как фактически средства находятся в госсобственности, пояснил он.