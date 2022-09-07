Пермский бизнесмен украл миллионы рублей с помощью сена

08 сентября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Пермском крае бизнесмен осужден за присвоение 2 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ильинском районе осужден предприниматель, который вывел со счета компании 2 миллиона рублей. О незаконной схеме обналичивания денег рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в июле 2017 года руководитель сельскохозяйственной организации в день продажи компании вывел со счета фирмы 2 миллиона рублей. В документах мужчина указал, что это была поставка сена. Новый директор предприятия выявил расхождение в документах только в октябре 2018 года, тогда он и подал заявление в полицию», — рассказали в главке. В отношении экс-руководителя было возбуждено дело, он признан виновны по статье «Присвоение или растрата» и осужден на два года условно. Сообщается также, что мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

В Ильинском районе осужден предприниматель, который вывел со счета компании 2 миллиона рублей. О незаконной схеме обналичивания денег рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в июле 2017 года руководитель сельскохозяйственной организации в день продажи компании вывел со счета фирмы 2 миллиона рублей. В документах мужчина указал, что это была поставка сена. Новый директор предприятия выявил расхождение в документах только в октябре 2018 года, тогда он и подал заявление в полицию», — рассказали в главке. В отношении экс-руководителя было возбуждено дело, он признан виновны по статье «Присвоение или растрата» и осужден на два года условно. Сообщается также, что мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.