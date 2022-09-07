07 сентября 2022

Пермский бизнесмен украл миллионы рублей с помощью сена

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, сено, солома
В Пермском крае бизнесмен осужден за присвоение 2 млн Фото:

В Ильинском районе осужден предприниматель, который вывел со счета компании 2 миллиона рублей. О незаконной схеме обналичивания денег рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Установлено, что в июле 2017 года руководитель сельскохозяйственной организации в день продажи компании вывел со счета фирмы 2 миллиона рублей. В документах мужчина указал, что это была поставка сена. Новый директор предприятия выявил расхождение в документах только в октябре 2018 года, тогда он и подал заявление в полицию», — рассказали в главке.

В отношении экс-руководителя было возбуждено дело, он признан виновны по статье «Присвоение или растрата» и осужден на два года условно. Сообщается также, что мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

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В Ильинском районе осужден предприниматель, который вывел со счета компании 2 миллиона рублей. О незаконной схеме обналичивания денег рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в июле 2017 года руководитель сельскохозяйственной организации в день продажи компании вывел со счета фирмы 2 миллиона рублей. В документах мужчина указал, что это была поставка сена. Новый директор предприятия выявил расхождение в документах только в октябре 2018 года, тогда он и подал заявление в полицию», — рассказали в главке. В отношении экс-руководителя было возбуждено дело, он признан виновны по статье «Присвоение или растрата» и осужден на два года условно. Сообщается также, что мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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