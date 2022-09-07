07 сентября 2022

Максим Фадеев признался, что скучает по отцу

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Концерт оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» - «Имена на все времена. Исаак Дунаевский». Сургут , руки пианиста, фортепиано steinway
Продюсер Макс Фадеев заявил, что скучает по своему отцу, композитору Александру Фадееву (архивное фото) Фото:

Музыкальный продюсер, уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу и попросил подписчиков чаще уделять внимание родителям. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Разбирая архив с нотами своего отца, нашел эту грамоту, которую ему вручили 36 лет назад в 1986 году. Очень скучаю по нему, мне его ужасно не хватает. Как же важно беречь родителей, когда они живы. А мы, как правило, бежим куда-то, торопимся, и часто не успеваем им позвонить. А потом, когда это очень нужно, не всегда есть такая возможность.», — пишет Фадеев. В том числе он попросил своих читателей чаще говорить слова любви своим близким.

До этого URA.RU сообщало, что заслуженный деятель искусств, композитор Александр Фадеев ушел из жизни в марте 2016 года. Он несколько лет преподавал в курганском музыкальном колледже им. Шостаковича.

Максим Фадеев нашел благодарственное письмо 36-летней давности его отцу Александру Фадееву

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Музыкальный продюсер, уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу и попросил подписчиков чаще уделять внимание родителям. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Разбирая архив с нотами своего отца, нашел эту грамоту, которую ему вручили 36 лет назад в 1986 году. Очень скучаю по нему, мне его ужасно не хватает. Как же важно беречь родителей, когда они живы. А мы, как правило, бежим куда-то, торопимся, и часто не успеваем им позвонить. А потом, когда это очень нужно, не всегда есть такая возможность.», — пишет Фадеев. В том числе он попросил своих читателей чаще говорить слова любви своим близким. До этого URA.RU сообщало, что заслуженный деятель искусств, композитор Александр Фадеев ушел из жизни в марте 2016 года. Он несколько лет преподавал в курганском музыкальном колледже им. Шостаковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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