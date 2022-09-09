Отоларинголог Зайцев назвал самые ранние симптомы коронавируса

Отоларинголог Зайцев: заложенность носа и першение в горле самые ранние симптомы коронавируса

10 сентября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Люди несерьезно относятся к ранним симптомам коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофаренгитом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофаренгит. В начале у нас появляется заложенность носа, за ней — сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая», — сказал Владимир Зайцев. Несмотря на то, что человек может испытывать слабость из-за инфекции, он пребывает в хорошем настроении, отметил врач. «Появляются симптомы интоксикации. Человека кошмарит. Ему некомфортно. Его лихорадит. У него слабость, вялость. Из интересного то, что на этом фоне человек себя чувствует психосоматически абсолютно комфортно. Есть диагнозы, когда человек испытывает слабость, апатию, безразличие, что было при классическом ковиде. При „Омикроне“ такого нет. Он понимает, что у него все отлично, настроение хорошее. Он бы рад был работать, но общая интоксикация, плюс местные симптомы не дают ему это сделать», — уточнил он. Отоларинголог Зайцев удивился, что многие люди до сих пор не воспринимают всерьез ранние симптомы, которые у них возникают из-за коронавируса. «Подстава в том, что люди не думают о ковиде. Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло. Как будто ОРЗ присоединилось, осень, испортилась погода. Хотя пять волн уже пережили и в это время заражают всех остальных», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофаренгитом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофаренгит. В начале у нас появляется заложенность носа, за ней — сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая», — сказал Владимир Зайцев. Несмотря на то, что человек может испытывать слабость из-за инфекции, он пребывает в хорошем настроении, отметил врач. «Появляются симптомы интоксикации. Человека кошмарит. Ему некомфортно. Его лихорадит. У него слабость, вялость. Из интересного то, что на этом фоне человек себя чувствует психосоматически абсолютно комфортно. Есть диагнозы, когда человек испытывает слабость, апатию, безразличие, что было при классическом ковиде. При „Омикроне“ такого нет. Он понимает, что у него все отлично, настроение хорошее. Он бы рад был работать, но общая интоксикация, плюс местные симптомы не дают ему это сделать», — уточнил он. Отоларинголог Зайцев удивился, что многие люди до сих пор не воспринимают всерьез ранние симптомы, которые у них возникают из-за коронавируса. «Подстава в том, что люди не думают о ковиде. Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло. Как будто ОРЗ присоединилось, осень, испортилась погода. Хотя пять волн уже пережили и в это время заражают всех остальных», — заключил собеседник агентства.