08 сентября 2022

Тюменские депутаты поддержали отставку Сергея Романова

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Романов принял решение о сдаче мандата Фото:

Депутаты Тюменской областной думы поддержали заявление их коллеги Сергея Романова о сдаче мандата. Такое решение парламентарии приняли 9 сентября на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Романов подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Решение поддержано единогласно», — говорится в протоколе заседание. Окончательно полномочия Романова будут прекращены на общем заседании облдумы 23 сентября.

Ранее агентство писало, что одной из причин ухода Романова из облдумы может быть наличие у него зарубежных активов. Официально причина отставки не называется.

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Депутаты Тюменской областной думы поддержали заявление их коллеги Сергея Романова о сдаче мандата. Такое решение парламентарии приняли 9 сентября на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Романов подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Решение поддержано единогласно», — говорится в протоколе заседание. Окончательно полномочия Романова будут прекращены на общем заседании облдумы 23 сентября. Ранее агентство писало, что одной из причин ухода Романова из облдумы может быть наличие у него зарубежных активов. Официально причина отставки не называется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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