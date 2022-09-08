Тюменские депутаты поддержали отставку Сергея Романова

Сергей Романов принял решение о сдаче мандата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы поддержали заявление их коллеги Сергея Романова о сдаче мандата. Такое решение парламентарии приняли 9 сентября на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Романов подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Решение поддержано единогласно», — говорится в протоколе заседание. Окончательно полномочия Романова будут прекращены на общем заседании облдумы 23 сентября.

Ранее агентство писало, что одной из причин ухода Романова из облдумы может быть наличие у него зарубежных активов. Официально причина отставки не называется.