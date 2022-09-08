08 сентября 2022
07 сентября 2022

Инсайд: депутат Тюменской облдумы сдает мандат

Депутат Тюменской облдумы Сергей Романов откажется от мандата
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, романов сергей
Сергея Романова лишат мандата 23 сентября Фото:

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона.

«Романов выбрал между имуществом и мандатом. На ближайшем заседании областной думы (23 сентября — прим. ред.) сдаст мандат. Заявление написано, в повестку заседания вопрос внесен», — рассказал инсайдер.

По неподтвержденным данным, причиной отказа от мандата стало наличие у Романова зарубежных активов. Ранее депутат указывал в декларациях, что владеет недвижимостью в Испании и Таиланде. Агентство направило запрос в облдуму о причинах решения Романова, ответ на него ожидается.

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Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Романов выбрал между имуществом и мандатом. На ближайшем заседании областной думы (23 сентября — прим. ред.) сдаст мандат. Заявление написано, в повестку заседания вопрос внесен», — рассказал инсайдер. По неподтвержденным данным, причиной отказа от мандата стало наличие у Романова зарубежных активов. Ранее депутат указывал в декларациях, что владеет недвижимостью в Испании и Таиланде. Агентство направило запрос в облдуму о причинах решения Романова, ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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