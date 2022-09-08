Инсайд: депутат Тюменской облдумы сдает мандат

Депутат Тюменской облдумы Сергей Романов откажется от мандата

09 сентября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Сергея Романова лишат мандата 23 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Романов выбрал между имуществом и мандатом. На ближайшем заседании областной думы (23 сентября — прим. ред.) сдаст мандат. Заявление написано, в повестку заседания вопрос внесен», — рассказал инсайдер. По неподтвержденным данным, причиной отказа от мандата стало наличие у Романова зарубежных активов. Ранее депутат указывал в декларациях, что владеет недвижимостью в Испании и Таиланде. Агентство направило запрос в облдуму о причинах решения Романова, ответ на него ожидается.

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов откажется от мандата. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Романов выбрал между имуществом и мандатом. На ближайшем заседании областной думы (23 сентября — прим. ред.) сдаст мандат. Заявление написано, в повестку заседания вопрос внесен», — рассказал инсайдер. По неподтвержденным данным, причиной отказа от мандата стало наличие у Романова зарубежных активов. Ранее депутат указывал в декларациях, что владеет недвижимостью в Испании и Таиланде. Агентство направило запрос в облдуму о причинах решения Романова, ответ на него ожидается.