Кардиолог Серебрянский назвал болезни сердца, которые проявляются у подростков

Кардиолог Серебрянский: из-за нагрузок подростки рискуют заработать сердечную недостаточность

10 сентября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Сердце может не успеть за ростом ребенка, сказал Юрий Серебрянский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подростковом возрасте может дать о себе знать порок сердца. Кроме того, чрезмерные нагрузки и быстрый рост ребенка могут привести к аритмии и сердечной недостаточности. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. «Бывает врожденный порок сердца, заращение межпредсердной перегородки, которую не диагностировали или врачи оставили на вырост. Сказали следить. А ребенок ходит на физкультуру, занимается, чтобы не показывать, что он слабее или что-то не так. Все это может быть опасно», — сказал Юрий Серебрянский. Чрезмерные физическое и эмоциональное напряжение в подростковом возрасте также могут навредить и без порока сердца, отметил врач. «Многие мальчики и девочки дают такие нагрузки большие, которые могут привести к развитию сердечной недостаточности и аритмиям. Это особый возраст, возраст полового созревания. В это время может развиться синдром разбитого сердца, если возлюбленная выбрала другого», — предупредил кардиолог. По его словам, сердце подростка может не успеть за его ростом. «Бывает, что мальчик не рос и резко вырос. То же самое у девочек. Это особенность организма. А сердце развивается по тем законам, которые соответствуют нагрузкам и не успевает за ростом. Когда так произошло, нужно обязательно к кардиологу. Необходимо обследование сердца», — призвал Серебрянский.

В подростковом возрасте может дать о себе знать порок сердца. Кроме того, чрезмерные нагрузки и быстрый рост ребенка могут привести к аритмии и сердечной недостаточности. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. «Бывает врожденный порок сердца, заращение межпредсердной перегородки, которую не диагностировали или врачи оставили на вырост. Сказали следить. А ребенок ходит на физкультуру, занимается, чтобы не показывать, что он слабее или что-то не так. Все это может быть опасно», — сказал Юрий Серебрянский. Чрезмерные физическое и эмоциональное напряжение в подростковом возрасте также могут навредить и без порока сердца, отметил врач. «Многие мальчики и девочки дают такие нагрузки большие, которые могут привести к развитию сердечной недостаточности и аритмиям. Это особый возраст, возраст полового созревания. В это время может развиться синдром разбитого сердца, если возлюбленная выбрала другого», — предупредил кардиолог. По его словам, сердце подростка может не успеть за его ростом. «Бывает, что мальчик не рос и резко вырос. То же самое у девочек. Это особенность организма. А сердце развивается по тем законам, которые соответствуют нагрузкам и не успевает за ростом. Когда так произошло, нужно обязательно к кардиологу. Необходимо обследование сердца», — призвал Серебрянский.