Путин пообещал бесплатные удобрения ряду стран

Путин пообещал отправить тонны бесплатных удобрений развивающимся странам

09 сентября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин попросил Министерство иностранных дел проработать вопрос отправки удобрений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может передать тонны удобрений развивающимся странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Большое количество наших удобрений, сотни тысяч тонн скопилось в некоторых портах европейских стран. Наши производители готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал он на совещании Совбеза, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он также попросил Министерство иностранных дел проработать этот вопрос. Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине. Это коснулось и экспорта удобрений. И хотя США и европейские государства утверждают, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются, по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен. Причина — логистические санкции: «суда не могут заходить в порты, их не страхуют», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что российское продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки, сообщил замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, его слова передает деловое издание «Взгляд». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что зерновая сделка в отношении России сорвалась, отмечает Пятый канал. Поэтому РФ готова выйти из зерновой сделки, дополняет ОТР.

Россия может передать тонны удобрений развивающимся странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Большое количество наших удобрений, сотни тысяч тонн скопилось в некоторых портах европейских стран. Наши производители готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал он на совещании Совбеза, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он также попросил Министерство иностранных дел проработать этот вопрос. Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине. Это коснулось и экспорта удобрений. И хотя США и европейские государства утверждают, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются, по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен. Причина — логистические санкции: «суда не могут заходить в порты, их не страхуют», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что российское продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки, сообщил замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, его слова передает деловое издание «Взгляд». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что зерновая сделка в отношении России сорвалась, отмечает Пятый канал. Поэтому РФ готова выйти из зерновой сделки, дополняет ОТР.