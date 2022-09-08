Пассажиры устроил дебош в аэропорту Тюмени

Полиция увезла дебоширов в Областной наркодиспансер Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Двое мужчин были задержаны полицией после того, как устроили дебош в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что они были доставлены в наркологию, поскольку находились в неадекватном состоянии.

«В аэропорту они сначала вели себя спокойно, потом начали буянить. Но полиция их быстро успокоила. Поскольку оба мужчины явно находились в неадекватном состоянии, их повезли в наркологию на освидетельствование», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой источник URA.RU добавил, что мужчины были доставлены в Областной наркологический диспансер. «Их привезли на Семакова, 18 в районе 14:30. Один из мужчин был в наручниках», — сообщил собеседник агентства, предоставив журналистам URA.RU подтверждающее фото.

Получить оперативный комментарий в аэропорту Рощино агентству не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. В Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос.