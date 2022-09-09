Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ

09 сентября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Проходные баллы по сравнению с прошлым годом остались прежними Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39; по истории — 35; по иностранному языку — 30; по обществознанию — 45; по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44», — говорится в приказе. В прошлом году школьники должны были набрать аналогичное количество баллов. Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) озвучил, какие изменения в ЕГЭ ожидают школьников в 2023 году. Как следует из сообщения пресс-службы института, изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.

Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39; по истории — 35; по иностранному языку — 30; по обществознанию — 45; по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44», — говорится в приказе. В прошлом году школьники должны были набрать аналогичное количество баллов. Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) озвучил, какие изменения в ЕГЭ ожидают школьников в 2023 году. Как следует из сообщения пресс-службы института, изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.