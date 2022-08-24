Рособрнадзор объявил об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Список

24 августа 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Некоторые задания ЕГЭ подверглись изменениям в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) озвучил, какие изменения в ЕГЭ ожидают школьников в 2023 году. Как следует из сообщения пресс-службы института, изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи. URA.RU приводит список с основными изменениями в ЕГЭ по всем предметам. В ЕГЭ по русскому языку сняли ограничения на максимальное количество слов в сочинении, обновили орфоэпический словник и словарик паронимов, на основе которых составляются задания. Кроме того, в некоторых заданиях изменены формулировки и система ответов, изменен перечень языкового материала, который встречается в заданиях. Также задания 3, 21 и 26 стали заданиями повышенного уровня сложности.

сняли ограничения на максимальное количество слов в сочинении, обновили орфоэпический словник и словарик паронимов, на основе которых составляются задания. Кроме того, в некоторых заданиях изменены формулировки и система ответов, изменен перечень языкового материала, который встречается в заданиях. Также задания 3, 21 и 26 стали заданиями повышенного уровня сложности. В ЕГЭ по базовой и профильной математике задания перегруппировали и объединили в блоки. В базовой сначала идут практико-ориентированные задания, затем задания по геометрии и алгебре. В профильной — блок заданий по геометрии, затем — по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, последним блоком идут задания по алгебре.

задания перегруппировали и объединили в блоки. В базовой сначала идут практико-ориентированные задания, затем задания по геометрии и алгебре. В профильной — блок заданий по геометрии, затем — по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, последним блоком идут задания по алгебре. В ЕГЭ по физике во вторую часть добавили задачи по статике. В первой части составители изменили расположение заданий.

во вторую часть добавили задачи по статике. В первой части составители изменили расположение заданий. В ЕГЭ по химии в задании 23 изменили вид подачи материала: вместо таблицы условия задачи будут представлены в форме текста. Задания 9, 12 и 16 теперь считаются заданиями повышенного уровня сложности.

в задании 23 изменили вид подачи материала: вместо таблицы условия задачи будут представлены в форме текста. Задания 9, 12 и 16 теперь считаются заданиями повышенного уровня сложности. В ЕГЭ по биологии добавили одно новое задание в первую часть, однако исключили задание 24 (анализ биологической информации) из второй части. Также задания перегруппированы в модули.

добавили одно новое задание в первую часть, однако исключили задание 24 (анализ биологической информации) из второй части. Также задания перегруппированы в модули. В ЕГЭ по истории добавили два новых задания: об истории Великой Отечественной войны и на сравнение исторических событий, процессов и явлений. Также увеличено время, отведенное на выполнение работы, с 180 до 210 минут. Главная тема изменений в ЕГЭ по истории — увеличение количества заданий о Великой Отечественной войне, теперь их будет не менее 20% от общего числа заданий.

добавили два новых задания: об истории Великой Отечественной войны и на сравнение исторических событий, процессов и явлений. Также увеличено время, отведенное на выполнение работы, с 180 до 210 минут. Главная тема изменений в ЕГЭ по истории — увеличение количества заданий о Великой Отечественной войне, теперь их будет не менее 20% от общего числа заданий. В ЕГЭ по обществознанию уменьшили максимальный балл за третье задание с 2 до 1 баллов. Также изменили формулировку заданий 18 и 25.

уменьшили максимальный балл за третье задание с 2 до 1 баллов. Также изменили формулировку заданий 18 и 25. В ЕГЭ по иностранным языкам убрали два задания из раздела «Грамматика и лексика». Также уменьшили максимальный балл в ряде заданий и уточнили формулировки к некоторым заданиям.

убрали два задания из раздела «Грамматика и лексика». Также уменьшили максимальный балл в ряде заданий и уточнили формулировки к некоторым заданиям. В ЕГЭ по литературе из задания 9 убрали информацию, сколько правильных ответов нужно отметить. В ЕГЭ по географии изменений нет.

из задания 9 убрали информацию, сколько правильных ответов нужно отметить. В ЕГЭ по изменений нет. В ЕГЭ по информатике изменили задание 6: теперь оно будет на тему алгоритмов. Задание 22 в 2023 году будет выполняться с помощью файла с данными, необходимыми для его решения. Эксперты ФИПИ рекомендуют школьникам изучить КИМы (контрольно-измерительные материалы) до самого экзамена. Также важно прорешать демонстрационные варианты, чтобы понимать все требования.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) озвучил, какие изменения в ЕГЭ ожидают школьников в 2023 году. Как следует из сообщения пресс-службы института, изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи. URA.RU приводит список с основными изменениями в ЕГЭ по всем предметам. Эксперты ФИПИ рекомендуют школьникам изучить КИМы (контрольно-измерительные материалы) до самого экзамена. Также важно прорешать демонстрационные варианты, чтобы понимать все требования.