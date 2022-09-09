Венгрию хотят изгнать из Евросоюза из-за пророссийской позиции

Министр Чехии допустил выход Венгрии из ЕС из-за позиции по РФ

10 сентября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, заявил Микулаш Бек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС. Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале. Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.

В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС. Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале. Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.