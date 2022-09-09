09 сентября 2022

Венгрию хотят изгнать из Евросоюза из-за пророссийской позиции

Министр Чехии допустил выход Венгрии из ЕС из-за позиции по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, заявил Микулаш Бек Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС. Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале.

Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе, передает деловое издание «Взгляд».

Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС. Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале. Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...