В ЕС случился раскол из-за споров о введении потолка цен на российский газ

В ЕС не смогли согласовать ограничение цен на российский газ
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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Министры не смогли согласовать ограничение цен Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли принять единогласное решение об ограничении цен на газ из России. Об этом сообщает Reuters.

«Министры энергетики Евросоюза разделились во мнениях, следует ли ограничивать цены на российский газ. Министры, прибывшие на экстренное совещание, указали на широкую поддержку шагов, направленных на то, чтобы поставщики электроэнергии не были раздавлены кризисом ликвидности, а некоторые заявили, что необходимо срочно отделить цену на газ от других более дешевых источников энергии», — передает издание.

Ранее газета Financial Times писала, что не менее 10 стран ЕС опасаются прекращения поставок газа в Европу из РФ в случае введения потолка цен. В «Газпроме» предупредили, что так и поступят со странами, которые примут соответсвующее решение.

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Министры энергетики стран Евросоюза не смогли принять единогласное решение об ограничении цен на газ из России. Об этом сообщает Reuters. «Министры энергетики Евросоюза разделились во мнениях, следует ли ограничивать цены на российский газ. Министры, прибывшие на экстренное совещание, указали на широкую поддержку шагов, направленных на то, чтобы поставщики электроэнергии не были раздавлены кризисом ликвидности, а некоторые заявили, что необходимо срочно отделить цену на газ от других более дешевых источников энергии», — передает издание. Ранее газета Financial Times писала, что не менее 10 стран ЕС опасаются прекращения поставок газа в Европу из РФ в случае введения потолка цен. В «Газпроме» предупредили, что так и поступят со странами, которые примут соответсвующее решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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