09 сентября 2022

Госдеп США оправдался за отправку украинского зерна в Европу вместо Африки

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
В США считают, что отправка зерна в Европу вместо бедных государств — обычная ситуация Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Госдепартамент США назвал зерновой рынок глобальным в ответ на претензии со стороны России об отправке украинского зерна в развитые страны Европы вместо развивающихся стран, к которым относится Африка. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен, работающий в Госдепе США.

«Критика заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда поставляется продовольствие, это увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность людям приобретать пшеницу», — его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление, что от зерновой сделки, которая была составлена с учетом помощи бедным странам, выиграла Европа, куда и уходит большая часть зерна из Украины. Глава государства отметил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна, уточняет «Национальная служба новостей». Путин пообещал продолжить участие в зерновой сделке, несмотря на обман со стороны ЕС, передает телеканал 360.

Из украинских портов за полтора месяца было вывезено 2,4 млн тонн зерна. Этого нельзя было сделать раньше из-за опасности для кораблей подорваться на минах ВСУ, которые были установлены в портах, но потом уплыли в открытое море.

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Госдепартамент США назвал зерновой рынок глобальным в ответ на претензии со стороны России об отправке украинского зерна в развитые страны Европы вместо развивающихся стран, к которым относится Африка. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен, работающий в Госдепе США. «Критика заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда поставляется продовольствие, это увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность людям приобретать пшеницу», — его слова приводит ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление, что от зерновой сделки, которая была составлена с учетом помощи бедным странам, выиграла Европа, куда и уходит большая часть зерна из Украины. Глава государства отметил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна, уточняет «Национальная служба новостей». Путин пообещал продолжить участие в зерновой сделке, несмотря на обман со стороны ЕС, передает телеканал 360. Из украинских портов за полтора месяца было вывезено 2,4 млн тонн зерна. Этого нельзя было сделать раньше из-за опасности для кораблей подорваться на минах ВСУ, которые были установлены в портах, но потом уплыли в открытое море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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