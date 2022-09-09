Из украинских портов вывезено 2,4 млн тонн зерна за полтора месяца

10 сентября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна За полтора месяца с момента подписанного Россией и Украиной документа, разрешающего вывоз зерна из портов на Украине, оттуда было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. Об этом сообщает Совместный координационный центр. «По состоянию на 9 сентября в рамках Стамбульской зерновой сделки из украинских портов морским путем вывезено более 2,4 млн тонн продовольственных товаров. Восемь судов [которым разрешили выйти из портов] будут перевозить в общей сложности 96 181 тонну зерна и продуктов питания из Украины», — информацию приводит издание Urdupoint. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от зерновой сделки, направленной на продовольственную помощь беднейшим странам, пока выиграли в основном развитые страны — именно туда направили большую часть продукции, дополняет телеканал 360. Глава государства подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать — это может привести к гуманитарной катастрофе. Всего с мая по август Россия поставила на мировые рынки 6,6 млн тонн зерновых, сообщает «Национальная служба новостей». Зерно долго не могло быть вывезено из украинских портов. В ходе конфликта на этой территории ВСУ заминировали порты, однако мины уплыли в открытое море, из-за чего прохождение грузовых судов было ограничено. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За полтора месяца с момента подписанного Россией и Украиной документа, разрешающего вывоз зерна из портов на Украине, оттуда было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. Об этом сообщает Совместный координационный центр. «По состоянию на 9 сентября в рамках Стамбульской зерновой сделки из украинских портов морским путем вывезено более 2,4 млн тонн продовольственных товаров. Восемь судов [которым разрешили выйти из портов] будут перевозить в общей сложности 96 181 тонну зерна и продуктов питания из Украины», — информацию приводит издание Urdupoint. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от зерновой сделки, направленной на продовольственную помощь беднейшим странам, пока выиграли в основном развитые страны — именно туда направили большую часть продукции, дополняет телеканал 360. Глава государства подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать — это может привести к гуманитарной катастрофе. Всего с мая по август Россия поставила на мировые рынки 6,6 млн тонн зерновых, сообщает «Национальная служба новостей». Зерно долго не могло быть вывезено из украинских портов. В ходе конфликта на этой территории ВСУ заминировали порты, однако мины уплыли в открытое море, из-за чего прохождение грузовых судов было ограничено. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии.