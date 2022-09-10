Bloomberg назвал пять рисков для Европы из-за потери российского газа

Для Европы существуют пять рисков, которые могут иметь место при потере поставок российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.
Первый из них — это то, что у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, потому как на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе.
Третья проблема — это СПГ, весь объем которого может приобрести Китай. В таком случае, на европейские страны сжиженного газа может не хватить. Незапланированные отключения на крупных энергообъектах в результате ЧП, например, пожаров, является четвертым риском для Европы. Последний пятый риск заключается в погоде — это самый непредсказуемый фактор, считают в Bloomberg.
Ранее западные страны предложили ограничить цены на российский газ в ответ на спецоперацию на Украине. Телеканал 360 передавал о том, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на топливо из РФ. Деловое издание «Взгляд» сообщал, что ультиматум президента России Владимира Путина заставил Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
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Для Европы существуют пять рисков, которые могут иметь место при потере поставок российского газа. Об этом сообщает Bloomberg. Первый из них — это то, что у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, потому как на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе. Третья проблема — это СПГ, весь объем которого может приобрести Китай. В таком случае, на европейские страны сжиженного газа может не хватить. Незапланированные отключения на крупных энергообъектах в результате ЧП, например, пожаров, является четвертым риском для Европы. Последний пятый риск заключается в погоде — это самый непредсказуемый фактор, считают в Bloomberg. Ранее западные страны предложили ограничить цены на российский газ в ответ на спецоперацию на Украине. Телеканал 360 передавал о том, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на топливо из РФ. Деловое издание «Взгляд» сообщал, что ультиматум президента России Владимира Путина заставил Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.