Bloomberg назвал пять рисков для Европы из-за потери российского газа

Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа

Зарубежное издание объявило пять рисков для Европы в случае потери поставок российского газа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Для Европы существуют пять рисков, которые могут иметь место при потере поставок российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый из них — это то, что у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, потому как на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе.

Третья проблема — это СПГ, весь объем которого может приобрести Китай. В таком случае, на европейские страны сжиженного газа может не хватить. Незапланированные отключения на крупных энергообъектах в результате ЧП, например, пожаров, является четвертым риском для Европы. Последний пятый риск заключается в погоде — это самый непредсказуемый фактор, считают в Bloomberg.

Ранее западные страны предложили ограничить цены на российский газ в ответ на спецоперацию на Украине. Телеканал 360 передавал о том, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на топливо из РФ. Деловое издание «Взгляд» сообщал, что ультиматум президента России Владимира Путина заставил Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.