09 сентября 2022

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в шестикилометровую пробку. Скрин

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, пробка автомобильная
Причина пробки — дорожные работы (архивное фото) Фото:

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовался затор. Согласно данным на «Яндекс. Картах», пробка растянулась на шесть километров.

Сложная дорожная ситуация начинается на повороте к поселку Исток на Тюменском тракте. Пробка тянется до поворота на Косулино, ее протяженность — шесть километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок напрямую через Косулино, из-за этого на главной улице поселка тоже образовался затор. Причина пробки — дорожные работы на Тюменском тракте. Строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.

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На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовался затор. Согласно данным на «Яндекс. Картах», пробка растянулась на шесть километров. Сложная дорожная ситуация начинается на повороте к поселку Исток на Тюменском тракте. Пробка тянется до поворота на Косулино, ее протяженность — шесть километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок напрямую через Косулино, из-за этого на главной улице поселка тоже образовался затор. Причина пробки — дорожные работы на Тюменском тракте. Строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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