Причина пробки — дорожные работы (архивное фото)
На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовался затор. Согласно данным на «Яндекс. Картах», пробка растянулась на шесть километров.
Сложная дорожная ситуация начинается на повороте к поселку Исток на Тюменском тракте. Пробка тянется до поворота на Косулино, ее протяженность — шесть километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок напрямую через Косулино, из-за этого на главной улице поселка тоже образовался затор. Причина пробки — дорожные работы на Тюменском тракте. Строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.
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