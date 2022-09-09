Под Екатеринбургом автомобилисты встали в шестикилометровую пробку. Скрин

10 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Причина пробки — дорожные работы (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовался затор. Согласно данным на «Яндекс. Картах», пробка растянулась на шесть километров. Сложная дорожная ситуация начинается на повороте к поселку Исток на Тюменском тракте. Пробка тянется до поворота на Косулино, ее протяженность — шесть километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок напрямую через Косулино, из-за этого на главной улице поселка тоже образовался затор. Причина пробки — дорожные работы на Тюменском тракте. Строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра. Скрин Яндекс.Карт

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовался затор. Согласно данным на «Яндекс. Картах», пробка растянулась на шесть километров. Сложная дорожная ситуация начинается на повороте к поселку Исток на Тюменском тракте. Пробка тянется до поворота на Косулино, ее протяженность — шесть километров. Некоторые автомобилисты пытаются объехать участок напрямую через Косулино, из-за этого на главной улице поселка тоже образовался затор. Причина пробки — дорожные работы на Тюменском тракте. Строители ремонтируют участок протяженностью полкилометра.