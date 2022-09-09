09 сентября 2022
08 сентября 2022

Курганцев приглашают на ледовое шоу к ТРЦ

Жителей Кургана пригласили на ледовое шоу к ТРЦ "ГиперСити"
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Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в ледовой арене Трактор. Челябинск, фигурное катание, навка татьяна, ледовое шоу татьяны навки
На странице сообщества «Freon» в VK проводится розыгрыш бесплатных билетов (архивное фото) Фото:

Жителей и гостей Курган приглашают на шоу «Ледовое королевство». Оно будет проходить с 17 сентября по 9 октября на парковке возле ТРЦ «ГиперСити».

«Иногда не нужно бежать за счастьем, иногда счастье приходит само. Ну, или приезжает с ярко-красно-желтым куполом. Курган, совсем скоро, Цирк на льду „Freon“ начинает», — написано на странице «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы предупреждают, что вход платный. Взамен зритель получит «удивительное путешествие в мир, где нет ничего невозможного. Где артистам покоряется воздух и лед, сила притяжения и даже эмоции».

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Жителей и гостей Курган приглашают на шоу «Ледовое королевство». Оно будет проходить с 17 сентября по 9 октября на парковке возле ТРЦ «ГиперСити». «Иногда не нужно бежать за счастьем, иногда счастье приходит само. Ну, или приезжает с ярко-красно-желтым куполом. Курган, совсем скоро, Цирк на льду „Freon“ начинает», — написано на странице «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы предупреждают, что вход платный. Взамен зритель получит «удивительное путешествие в мир, где нет ничего невозможного. Где артистам покоряется воздух и лед, сила притяжения и даже эмоции».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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