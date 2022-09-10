ЕС поставил ультиматум союзнику России

Вучич: Евросоюз требует от Сербии выбрать между Россией и Западом
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Александр Вучич заявил, что Запад ищет дополнительные аргументы в противостоянии с Россией Фото:
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Представители Евросоюза, Германии и Франции потребовали от Сербии выбрать сторону в отношениях с Россией и Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они», — его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что западные страны хотят видеть скорейшее решение по «проблеме Косово». Это может дать им дополнительные аргументы в противостоянии с РФ.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели против РФ жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Однако часть государств отказалась их поддерживать.

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Представители Евросоюза, Германии и Франции потребовали от Сербии выбрать сторону в отношениях с Россией и Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они», — его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что западные страны хотят видеть скорейшее решение по «проблеме Косово». Это может дать им дополнительные аргументы в противостоянии с РФ. Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели против РФ жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Однако часть государств отказалась их поддерживать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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