ЕС поставил ультиматум союзнику России

Вучич: Евросоюз требует от Сербии выбрать между Россией и Западом

10 сентября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Александр Вучич заявил, что Запад ищет дополнительные аргументы в противостоянии с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители Евросоюза, Германии и Франции потребовали от Сербии выбрать сторону в отношениях с Россией и Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они», — его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что западные страны хотят видеть скорейшее решение по «проблеме Косово». Это может дать им дополнительные аргументы в противостоянии с РФ. Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели против РФ жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Однако часть государств отказалась их поддерживать.

Представители Евросоюза, Германии и Франции потребовали от Сербии выбрать сторону в отношениях с Россией и Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они», — его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что западные страны хотят видеть скорейшее решение по «проблеме Косово». Это может дать им дополнительные аргументы в противостоянии с РФ. Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада ввели против РФ жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Однако часть государств отказалась их поддерживать.