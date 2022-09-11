МИД Германии уклонился от просьбы Киева поставить танки "Леопард"

Пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные боевые танки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала прямого и однозначного ответа на запрос Украины о поставках танков «Леопард». Об этом сообщает немецкое издание N-tv.

«По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», — ответила Бербок на прямой запрос главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о поставках танков.

Немецкое издание также отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал категорически отказываться от поставок боевых танков, но подчеркнул договоренность с другими западными странами. «Пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные основные боевые танки», — сообщает N-tv.

Страны Запада начали активную поставку вооружения украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.